Завтра в аэропорте «Борисполь» начнут проверять температуру пассажиров из Китая – Минздрав

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Завтра, 26 января,
когда состоится ближайший плановый авиарейс из Китая в Украину, в аэропорту "Борисполь"
начнут проводить температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах. Об
этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Так, специалисты
санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы
инфракрасными термометрами. Сообщается, что сегодня World Health Organization обновила
рекомендации относительно скрининга на пунктах въезда в страны, в которых еще
не было зафиксировано передачи нового коронавируса. При этом, ранее в
организации называли такой метод выявления заболевших в аэропортах дорогостоящим,
но неэффективным. Однако во время вспышки коронавируса в этом году большинство
случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному
скринингу. В Минздраве отметили, что такой метод значительно снижает риск
заноса возбудителя болезни в страну.
Также в Минздрав
напоминают о методах профилактики вируса. Во-первых, следует тщательно мыть руки
с водой и мылом или же пользоваться антисептиком. Во-вторых, в случае кашля и
чиханья нужно прикрыть нос салфеткой или согнутой в локте рукой. Также лучше не
общаться с людьми, у которых есть симптомы гриппа или простуды. Кроме того,
советуют избегать незащищенных контактов с дикими или домашними животными. А
еще тщательно варите и жарьте мясо и яйца.
Ранее украинка, которая обучается в Китае, рассказала "Комментариям" об обстановке в стране,
мерах дезинфекции и вероятных причинах распространения коронавируса.
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