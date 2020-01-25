Завтра в аэропорте «Борисполь» начнут проверять температуру пассажиров из Китая – Минздрав

Завтра, 26 января, когда состоится ближайший плановый авиарейс из Китая в Украину, в аэропорту "Борисполь" начнут проводить температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Сообщается, что сегодня World Health Organization обновила рекомендации относительно скрининга на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса. При этом, ранее в организации называли такой метод выявления заболевших в аэропортах дорогостоящим, но неэффективным. Однако во время вспышки коронавируса в этом году большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. В Минздраве отметили, что такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну.

Также в Минздрав напоминают о методах профилактики вируса. Во-первых, следует тщательно мыть руки с водой и мылом или же пользоваться антисептиком. Во-вторых, в случае кашля и чиханья нужно прикрыть нос салфеткой или согнутой в локте рукой. Также лучше не общаться с людьми, у которых есть симптомы гриппа или простуды. Кроме того, советуют избегать незащищенных контактов с дикими или домашними животными. А еще тщательно варите и жарьте мясо и яйца.

Ранее украинка, которая обучается в Китае, рассказала "Комментариям" об обстановке в стране, мерах дезинфекции и вероятных причинах распространения коронавируса.

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