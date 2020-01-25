Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 26.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Завтра в аэропорте «Борисполь» начнут проверять температуру пассажиров из Китая – Минздрав
НОВОСТИ Все новости

Завтра в аэропорте «Борисполь» начнут проверять температуру пассажиров из Китая – Минздрав

В Минздраве также рассказали об основных способах профилактики, помогающих снизить риск заболевания коронавирусом

25 января 2020, 21:53
Автор:

• Таисия Ерохина

Завтра, 26 января, когда состоится ближайший плановый авиарейс из Китая в Украину, в аэропорту "Борисполь" начнут проводить температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Сообщается, что сегодня World Health Organization обновила рекомендации относительно скрининга на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса. При этом, ранее в организации называли такой метод выявления заболевших в аэропортах дорогостоящим, но неэффективным. Однако во время вспышки коронавируса в этом году большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. В Минздраве отметили, что такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну.

Также в Минздрав напоминают о методах профилактики вируса. Во-первых, следует тщательно мыть руки с водой и мылом или же пользоваться антисептиком. Во-вторых, в случае кашля и чиханья нужно прикрыть нос салфеткой или согнутой в локте рукой. Также лучше не общаться с людьми, у которых есть симптомы гриппа или простуды. Кроме того, советуют избегать незащищенных контактов с дикими или домашними животными. А еще тщательно варите и жарьте мясо и яйца.

Ранее украинка, которая обучается в Китае, рассказала "Комментариям" об обстановке в стране, мерах дезинфекции и вероятных причинах распространения коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/261889753974137/posts/1439223946240706/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...