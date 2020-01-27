Авиакатастрофа лайнера "МАУ": стало известно, почему президент Ирана защищал КСИР

Стали известны новые подробности об авиакатастрофе лайнера компании "МАУ", который разбился 8 января в результате попадания в него двух иранских ракет. Напомним, в результате крушения погибло 176 человек, из которых 11 – украинцы. Как сообщает The New York Times, невзирая на то, что КСИР изначально опроверг версию с обстрелом, уже через несколько минут высокопоставленные военные из Корпуса стражей исламской революции знали об истинной причине случившегося. Однако ее военные скрыли от президента Хасана Рухани, который был в неведении об обстреле пассажирского самолета еще три дня.

Как сообщает издание, первым, кто узнал об ошибке с самолетом "МАУ", стал генерал Амир Али Хаджизаде. Именно его подразделение накануне трагедии безрезультатно просило чиновников закрыть воздушное пространство. Хаджизаде рассказал коллегам о произошедшем, после чего они создали комитет для расследования крушения "Боинга" и доложили об истинной причине трагедии аятолле Али Хаменеи. Рухани, как пишет The New York Times, и дальше оставался в неведении, продолжая утверждать, что подозрение насчет КСИР ошибочно.

Ранее "Комментарии" писали о том, что накануне ужасной авиакатастрофы Boeing 737 "МАУ" под Тегераном в воздушном пространстве страны находился еще один самолет. В Иран летели "важные люди" на прощание с генералом Касемом Сулеймани. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что страна не закрыла воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".

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