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Массовая эвакуация в Китае: страны ЕС пытаются вернуть домой своих граждан из «закрытого» Уханя

От коронавируса в Китае, согласно последним данным, умер 81 человек

сегодня, 12:01
Автор:

• Елена Волкова

Европейские страны изъявили о намерении эвакуировать своих граждан из города Ухань в Китае, в котором вспыхнул смертельный коронавирус. Согласно последним данным, от пневмонии, которая развилась в результате инфицирования, погиб уже 81 человек. Об этом передает агентство DW.

По словам министра охраны здоровья Франции Агнес Бузин, в средине недели они намерены отправить самолет за французами, которые сейчас находятся в Ухане и не могут вернуться домой, так как город закрыт на карантин. Планируется, что две недели вернувшиеся из Китая европейцы проведут в карантине. Об эвакуации своих граждан также сообщили в Италии, Австралии, Японии, США и Шри-Ланке. Домой должны вернуться сотни человек.

Как ранее сообщали "Комментарии", вследствие вызванной коронавирусом пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Новые случаи смертей зафиксированы в провинции Хубэй, центром которого является город Ухань. Кроме того, за сутки число заболевших увеличилось на 769 новых случаев.


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Источник: https://comments.ua/
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