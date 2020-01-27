Чем грозит аномально теплая зима без снега

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Если зимой так и не выпадет снег, летом сократится урожай, а также не появятся комары и другие важные для пищевой цепочки насекомые. Об этом рассказал глава финского Юго-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринена.
По словам эколога, комары размножаются в прудах, которые образуются из-за таяния снега весной. Если его не будет, то у насекомых не будет среды для размножения. Их отсутствие, в свою очередь, приведет к проблемам с питанием у птиц, которые едят мелких насекомых.
Отсутствие снега может привести к плохому урожаю некоторых культур. Снежный покров служит источником влаги для почвы, а также предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.
Также эксперт заявил, что, несмотря на отсутствие снега, бояться резкого изменения климата и экологии не стоит. Он напомнил, что аномально теплые зимы уже встречались, а также то, что состояние большинства растений - такое же, как при обычных температурах в январе.
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