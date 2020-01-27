"Остросюжетная фальшивка": издание "Лига" обвинило "СтрануУА" в публикации фейков

Интернет-портал "СтранаУА" - частый антилидер в рейтингах нарушителей журналистских стандартов, составляемых Институтом массовой информации. Кроме того, данный ресурс отличился публикацией главного фейка украинского медиапространства в декабре. Об этом пишет в своем материале "Мойте руки после фейков. Как и зачем "СтранаУА" запустила фальшивку о расстреле группы СБУ" издание "Лига".

Авторы статьи напомнили, что "СтранаУА" опубликовала со ссылкой на анонимные телеграм-каналы неправдивую новость о якобы расстреле оперативной группы СБУ в Закарпатской области. Сайт сообщил о четырех застреленных офицерах несмотря на то, что Служба безопасности дважды в течение недели опровергла данные, обнародованные телеграм-каналами.

Новость "СтраныУА", которую "Лига" назвала "остросюжетной фальшивкой", растиражировал ряд украинских СМИ, рассчитывая на добросовестность рейтингового издания. В то же время фальшивку подхватили десятки российских медиа: РИА Новости, Московский комсомолец, Украина.ру, Аргументы и факты, БФМ.ру, Лента.ру, каналы Звезда, Царьград и Рен.ТВ, которые, в отличие от украинских СМИ, новость не опровергли.

Издание "Лига" считает, что цель фейка "СтраныУА" заключалась в ударе по авторитету спецслужб и Украины. Дескать, похожие вбросы россияне неоднократно делали и в адрес Вооруженных сил Украины, в том числе через сайт "СтранаУА".

Кроме того, данный фейк косвенно играет на непростых отношениях между Украиной и Венгрией, ведь "расстрел опергруппы СБУ", как следует из новости, "произошел" на украино-венгерской границе.

"Пока Россия ведет информационную войну с Украиной, "СтранаУА" просто делает на этом деньги, - приводит "Лига" мнение эксперта по информационным технологиям Дмитрия Золотухина. - Главред "СтраныУА" Игорь Гужва создал ресурс для зарабатывания денег: ему платят, а он создает нарратив, выгодный заказчику".

"Лига" подчеркивает, что только 62% текстов на ресурсе "СтранаУА" написаны без нарушения стандартов. В 12% материалов нарушен стандарт достоверности, источник отсутствует.

Ранее "Комментарии" сообщали, что "фейк" издания "СтранаУА" ввел в заблуждение наших читателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!