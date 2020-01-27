Внимание, опровержение: «фейк» издания «СтранаУА» ввел в заблуждение наших читателей

Несуществующий расстрел группы СБУ

В борьбе за читательскую аудиторию украинские СМИ все чаще переступают невидимую "красную линию", разделяющую истину и вымысел, чем пользуются недобросовестные игроки рынка. Все чаще мы видим сознательные манипуляции фактами, дисбаланс мнений, а порой и откровенную ложь.

Согласно данным Института массовой информации, достоверность новостей в украинских СМИ составляет лишь 94%. При этом среди лидеров антирейтинга находится и сайт "СтранаУА" с показателем достоверности всего 62%. То есть 2 новости из 5 на этом сайте являются фейковыми либо необъективными.

Один из ярких примеров – опубликованный на сайте "СтранаУА" материал о якобы застреленных на Закарпатье оперативниках СБУ. В новости было указано, что неподалеку от границы Украины с Венгрией были найдены мертвыми четыре сотрудника СБУ. Якобы некий неназванный источник в спецслужбе рассказал журналисту "Страны", что группа выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" украино-венгерской границы, но оперативники попали в засаду и после пыток были убиты.

Пытки и убийство сотрудников спецслужб контрабандистами на Западной Украине – это крайне неординарное событие, которое СМИ не может проигнорировать. Потому наши редактора дали его в новостную ленту со ссылкой на "Страну", за неимением другого источника.

Стоит отметить, что информацию об этом случае начали разгонять в Сети еще 17 декабря, когда о "расстреле" сотрудников СБУ сообщили два анонимных телеграм-канала. "СтранаУА" 23 декабря опубликовала эту самую новость, но уже со ссылкой на "свои источники". Причем текст был изложен настолько правдоподобно, что в сети заблуждения попал целый ряд местных и всеукраинских СМИ, среди которых оказался и портал Комментарии (Comments.ua).

Мы обратились к СБУ за комментарием по этому резонансному делу. Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила журналисту "Комментариев", что новость о расстреле оперативников – полнейший фейк. В своем официальном заявлении ведомство опровергло информацию "Страны", назвав ее, дословно, "полным бредом".

Подчеркнем, что спустя месяц после публикации резонансной новости ничего не изменилось и никаких иных подробностей в этой истории не всплыло – следовательно это действительно был фейк, распространяемый с целью получить бесплатное продвижение через цитирование другими СМИ.

"Комментарии" не стали исключением, потому мы признаем свою ошибку и от имени редакции просим извинения за спешку и недостаточно глубокий факт-чекинг. Приняв информацию издания "СтранаУА" за истину и растиражировав ее, мы неосознанно стали частью чужой стратегии по наращиванию аудитории через манипуляции и вымысел в новостях.

Стоит отметить, что в своем материале издание "Лига" озвучила ряд СМИ, которые также опубликовали фейковую новость "СтраныУА" на своих сайтах. Так, по информации портала, новость разместили Комсомольская правда в Украине, Главред, NewsOne, Знай.ua, Диалог.ua, Депо, и несколько региональных медиа - Голос Карпат, Mukachevo.Тудей. Наши журналисты обратились в эти издания с предложением прокомментировать ситуацию, но редакции сайтов тактично ушли от ответов. В частности, в издании "Главред" предложили нам написать письменный запрос, а в "Комсомольской правде в Украине" попросили перезвонить через некоторое время, но в итоге попросту не ответили на звонок.

В 2019 году издание "Комментарии" впервые в своей истории вошло в ТОП-20 украинских онлайн-СМИ по версии USAID и "ИнтерНьюз". Одним из критериев исследования является качество контента и соответствие журналистским стандартам. Мы намерены развивать этот успех и впредь, для чего более тщательно подходить к факт-чекингу.

Зачем СМИ используют фейки – экспертное мнение

Нашим кредо является объективность и плюрализм мнений, потому мы предложили экспертам дать комментарии по теме дезинформации. Это поможет читателю понять зачем отдельные СМИ пытаются ими манипулировать через фейки и как отличать правду от вымысла.

"Нередко вбрасываемая информация – "сенсационна". Как тот же фейковый "расстрел". А потому важно смотреть на источники, стараться получить подтверждение от тех или иных органов, а не конкурировать в том, кто быстрее вбросит непроверенную "сенсацию". Определенные СМИ, политические структуры, пул "экспертов" работают за деньги - именно на вброс фейков", - считает руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов.

Эксперт видит "российский след" в том, что в современной Украине фейки стали настолько массовым явлением: "Если есть спрос – будет и предложение. Прикрываясь свободой слова, многие наносят удары по Украине, продуцируя фейки, которые, увы, подхватываются и тиражируются даже солидными изданиями", - продолжает Валерий Дымов.

Медиаэксперт Отар Довженко, в свою очередь, подчеркивает, что в Украине есть целый пул СМИ, достаточно скоординировано продвигающих фейки. Они, дескать, поддерживают дезинформационные кампании и вбрасывают месседжи и фреймы, выгодные противникам независимой Украины.

"Наибольшая такая группа подконтрольна бывшим соратникам Януковича: Клименко, Курченко, Захарченко и других. Некоторые из них какое-то время маскировались под обычные украинские СМИ, другие, в частности "Страна", последовательно работают в пользу врага и этого не скрывают, позиционируясь как "оппозиционные" или "с альтернативной точкой зрения", - говорит эксперт.

Отметим, что новость о "расстреле сотрудников СБУ на Закарпатье" охотно подхватили десятки российских медиа: РИА Новости, Московский комсомолец, Ukraina.ру, Аргументы и факты, BFM.ру, Lenta.ru, каналы Звезда, Царьград и Рен.ТВ. Если некоторые украинские СМИ, как и "Комментарии", дали свои опровержения, то российские продолжает распространять этот фейк как правду.

Дезинформация и методы борьбы с ней

Валерий Дымов акцентирует внимание на важности консолидации профессионального журналистского сообщества, а также "ментальной гигиене" для читателя.

Солидарен с коллегой и основатель "Центра политического образования" Ростислав Смирнов, который подчеркивает, что в Украине могут открыто угрожать даже президенту, как в случае с Марусей Звиробий, и могут любого оклеветать в прайм-тайм на ТВ, ограничившись после этого коротким извинением на сайте телеканала.

"Во всех развитых странах есть рычаги, которые не позволяют так действовать. В нашем случае — это никак не регулируется. И подобных сайту "СтранаУА" площадок очень много. Есть заказчики, есть "сливные бачки", которым вбрасывают нужную заказчикам информацию. Некоторые СМИ попадаются "на удочку", тиражируя информацию со ссылкой на "первоисточник". Всё это повышает возможности манипуляции", - рассказал Смирнов.

Эксперт добавляет, что в большинстве развитых стран свобода слова всё же соседствует со здравым смыслом. Свобода слова — это возможность говорить то, что думаешь, но что не противоречит закону, не угрожает жизням других людей", - резюмировал эксперт.

Отар Довженко также уверен, что у власти очень ограничен инструментарий влияния на таких иностранных агентов, но он предостерегает власти от цензуры. Предложенный Минкультом проект закона о дезинформации, по его мнению, направлен не только на борьбу с "фейкометами", но и, к сожалению, с независимыми украинскими СМИ.

"Нашей власти не хватает целостной и последовательной позиции по "фейк-медиа". Например, представители "Слуги народа" охотно дают им комментарии и ходят на эфиры, а некоторые даже продвигают выгодные для агрессора тезисы. Ожидать, что человек, который дал комментарий "Стране", будет бороться с российским влиянием в украинском медиапространстве, наивно", - говорит медиаэксперт.

Напомним, в Европейском союзе и ОБСЕ раскритиковали законодательную инициативу Бородянского, но отметили важность борьбы с фейками в СМИ.

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