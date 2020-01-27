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Нардепов в Украине призывают ускорить запрет на использование пластиковых пакетов

Запретить в Украине предлагают также оксо-раскладные пластиковые пакеты

сегодня, 17:55
Автор:

• Анастасия Лысенко

В Украине Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель призывает народных депутатов ускорить запрет на использование пластиковых пакетов. Проект закона № 2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" находится в комитете на рассмотрении ко второму чтению, передает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Как отмечается, в своем письме министр подчеркнул важность скорейшего принятия вышеуказанного законопроекта. Причина - окружающая среда загрязняется пластиком быстрыми темпами, а территории свалок в нашей стране лишь увеличиваются. Сам проект закона предлагает устранять не последствия, а причины образования данной проблемы. То есть, использование самого пластика.

В пресс-службе объяснили, что также есть необходимость ввести запрет на использование оксо-раскладных пластиковых пакетов. Природе они приносят вред тем, что имеют свойство быстро распадаться на микропластик. В итоге, эти частицы попадают в воду и почву.

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Источник: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=81F30D37D271340E13554287BD95292C.app1?art_id=245436138&cat_id=35109
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