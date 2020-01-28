Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 28.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украине запустят тест-системы для диагностики коронавируса
НОВОСТИ Все новости

В Украине запустят тест-системы для диагностики коронавируса

Как сообщили в Минздраве, такие тест-системы должны появиться в конце недели

сегодня, 09:13
Автор:

• Таисия Ерохина

В Украине планируют внедрить тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования смертельной китайской пневмонии. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Такие системы должны появиться в конце этой недели или максимум в начале следующей. По данным Минздрава, сейчас в мире нет средств для диагностики именно коронавируса 2019-nCoV. Поэтому диагностика нового типа коронавируса проводится посредством исключения других заболеваний. Так, сначала у пациента диагностируют грипп. И если подтверждение этого диагноза нет, то проводится диагностика на тот тип коронавируса, который присутствует в Украине. По словам Коваля, диагностические системы есть в лабораторных центрах в каждой области. При отрицательном результате образцы будут отправлять в одну из двух лабораторий Киева, где проведут дополнительное обследование на все существующие вирусы. Если и там будет плохой показатель – образец обследуют в лаборатории ВОЗ.

Ранее "Комментарии" писали, что украинка, которая уже полтора года учится в одном из университетов Китая, рассказала об эпидемии в стране, обстановке в городе и общих настроениях жителей. По словам студентки, улицы почти пустые, люди стараются не выходить в общественные места.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200127-test-systemy-dlya-diagnostyky-koronavirusu-budut-v-ukrayini-naprykintsi-tyzhnya-moz/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...