В Украине запустят тест-системы для диагностики коронавируса

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В Украине планируют внедрить
тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования смертельной китайской пневмонии. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в
эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Такие системы должны появиться в конце этой недели или максимум в начале следующей. По данным Минздрава, сейчас в мире нет средств для диагностики именно коронавируса 2019-nCoV. Поэтому диагностика нового типа коронавируса проводится посредством исключения других заболеваний. Так, сначала у пациента диагностируют грипп. И если подтверждение этого диагноза нет, то проводится диагностика на тот тип коронавируса, который присутствует в Украине. По словам Коваля, диагностические системы есть в лабораторных центрах в каждой области. При отрицательном результате образцы будут отправлять в одну из двух лабораторий Киева, где проведут дополнительное обследование на все существующие вирусы. Если и там будет плохой показатель – образец обследуют в лаборатории ВОЗ.
Ранее
"Комментарии" писали, что украинка, которая уже полтора года учится в одном из
университетов Китая, рассказала об эпидемии в стране, обстановке в городе и
общих настроениях жителей. По словам студентки, улицы почти пустые, люди
стараются не выходить в общественные места.
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