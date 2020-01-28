Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 28.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события «Снятие с должности было политическим решением»: бывший глава ГБР подал в суд
НОВОСТИ Все новости

«Снятие с должности было политическим решением»: бывший глава ГБР подал в суд

Экс-глава ГБР Роман Труба подал иск в Верховный Суд

сегодня, 10:20
Автор:

• Таисия Ерохина

Бывший глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба будет судиться из-за увольнения с должности. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Так, Труба подал иск в Верховный Суд, где просит признать противоправным указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий директора ГБР.

"Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени", - считает Роман Труба.

Труба написал, что должность в ГБР стала вершиной его профессиональной карьеры, поэтому он ждет правовую оценку решения Зеленского.

Напомним, президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Одновременно другим указом глава государства назначил в.и.о. главы ГБР – народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГБР назначило Александра Буряка новым руководителем отдела расследований "дел Майдана". Буряк ранее был заместителем директора ГБР, отвечал за работу оперативных подразделений, а также занимался их укомплектованием.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/truba_roman/136
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...