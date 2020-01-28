Украинцам рекомендуют покинуть Китай, - МИД

Украинским гражданам, которые в данный момент пребывают на территории Китая, рекомендовано покинуть страну. Об этом сообщило посольтво Украины в Китае на своей странице в Facebook.

Дипломаты предостерегают украинцев в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Так, сообщается, что сотрудники посольства постоянно мониторят эпидемиологическую ситуацию, разрабатывают варианты помощи гражданам, которые находятся в провинции Хубэй, в городах, где ввели карантин. В посольстве также изучают возможности эвакуации украинцев, если такое решение будет принято правительством.

"В случае чрезвычайной ситуации неотложно звонить на "горячую линию" Посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты [email protected]", указано в сообщении украинских дипломатов.





Как сообщал портал "Комментарии", в Украине планируют внедрить тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования смертельной китайской пневмонии.

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