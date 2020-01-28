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Рябошапка вернул предыдущих прокуроров к расследованию «дел Майдана»

В «делах Майдана» изменен состав прокуроров

сегодня, 11:30
Автор:

• Таисия Ерохина

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров в деле о преступлениях на Евромайдане. Об этом сообщила "Адвокатская совещательная группа" на своей странице в Facebook.

Так, в Офисе генпрокурора приняли постановление после отвода прокуроров Святошинским районным судом 14 января.

"Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", - говорится в сообщении.

Напомним, родственники "Небесной сотни" призвали не назначать Александра Буряка главным в "делах Майдана". По их словам, его имя фигурирует в записях из служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые были ранее обнародованы НАБУ. Так, родственники героев подчеркнули, что вышеприведенные факты исключают конструктивное сотрудничество пострадавших с руководством этого департамента ГБР. Также, по их мнению, это негативно повлияет на доверие общества к следствию по делам Майдана.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в суд направлено обвинительный акт по убийству журналиста Евромайдана Василия Сергиенко, который был активным участником и свидетелем событий. Отметим, что мужчину похитили и убили в апреле 2014 года.


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Источник: https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/?__xts__[0]=68.ARD-HmEM1EUHrGmHMPZ-L_PJYXvjnwWfG3QkHcz_2XJn8X-J66LvKWs1VCb6MVrlPC6Rsde73IGm8RnXTq_F79NJntNWczNVj7GIYhq8hyhkGvI1rSHnfJDHn6k6CFOt8Tkcd58nb4Er_Hs38GlG656avlS8Ekx0RfW7Iq3H5rduGQuS3eyF6CEIeTSYi3rk
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