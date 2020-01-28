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В итальянском шоу Украину назвали "малой Россией"

Высказывание относительно Украины прозвучало на телеканале "RAI"

сегодня, 12:22
Автор:

• Анастасия Лысенко

В итальянском шоу "L'Eredita" ведущий сообщил, что "Малая Россия - это второе название Украины". Шоу транслируют на телеканале "RAI", передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Как отмечается, к руководству телерадиокомпании уже направили позицию посольства относительно этого некорректного высказывания. Подобные действия, считают в посольстве, являются оскорбительными.

На данный момент все еще не было никакого ответа от телеканала "RAI", поэтому действия его сотрудников решили вынесли на публику. Так, на официальной странице посольства выложили соответствующее письмо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в зоне проведения ООС не прекращаются обстрелы.


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Источник: https://comments.ua
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