В Украине с 1 апреля появятся электронные больничные: зачем их вводят

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В апреле украинцы смогут начать
пользоваться электронными больничными. Об этом информирует пресс-служба Министерства
социальной политики Украины.
Как рассказал заместитель министра
социальной политики Олег Коваль, запуск е-больничных – первый этап на пути
оптимизации системы и продолжение борьбы с коррупцией в сфере социального
страхования. В Минсоцполитики надеются, что электронный больничный обеспечит
прозрачность и открытость при выдаче больничных листов.
"Этот шаг предусматривает
автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления
больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ
цифровой подписью в электронной системе", - говорится в сообщении.
Далее через реестр в
Пенсионном Фонде данные автоматически передаются в Фонд социального страхования.
Таким образом, там сразу будут знать о заболевании человека и необходимости оплаты ему компенсации.
Кроме того, электронный
оборот даст возможность мониторить соответствие выдачи больничного, то есть, чтобы документ предоставляли с
подписью профильного врача. А еще с помощью такой системы планируют предотвратить
схемы на предприятиях, когда "на больничный" отправляют большую часть штата,
хотя сотрудники продолжают работать, получая при этом выплаты.
Ранее "Комментарии"
рассказывали, что в Украине хотят ввести электронные акцизные марки.
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