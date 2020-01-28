В Украине с 1 апреля появятся электронные больничные: зачем их вводят

В апреле украинцы смогут начать пользоваться электронными больничными. Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как рассказал заместитель министра социальной политики Олег Коваль, запуск е-больничных – первый этап на пути оптимизации системы и продолжение борьбы с коррупцией в сфере социального страхования. В Минсоцполитики надеются, что электронный больничный обеспечит прозрачность и открытость при выдаче больничных листов.

"Этот шаг предусматривает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе", - говорится в сообщении.

Далее через реестр в Пенсионном Фонде данные автоматически передаются в Фонд социального страхования. Таким образом, там сразу будут знать о заболевании человека и необходимости оплаты ему компенсации.

Кроме того, электронный оборот даст возможность мониторить соответствие выдачи больничного, то есть, чтобы документ предоставляли с подписью профильного врача. А еще с помощью такой системы планируют предотвратить схемы на предприятиях, когда "на больничный" отправляют большую часть штата, хотя сотрудники продолжают работать, получая при этом выплаты.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине хотят ввести электронные акцизные марки.

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