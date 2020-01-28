«Нам должно быть за это стыдно»: Зеленский анонсировал создание мемориала Каденюку

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Государство профинансирует
создание памятника первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир
Зеленский.
Сегодня
первому астронавту нашего государства, генералу-майору Леониду Каденюку исполнилось
бы 69 лет. Как заявил Зеленский, недопустимо, что в стране не существует обустроенной
могилы и памятника этому выдающемуся человеку, хотя после смерти прошло почти 2
года.
"На прощанье
с ним в 2018 году были политики самого высокого уровня, и за все это время государство не
смогло решить вопрос надлежащего чествования памяти великого украинца.
Нам должно быть за это стыдно", - написал президент.
Поэтому Кабмин и
Зеленский решили, что правительство профинансирует мемориал, тем более, что проект памятника
уже есть.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал тему переименования улиц и памятников. По словам главы государства, лучше держать политику подальше от этой проблемы. Споры о том, в честь кого называть улицы и ставить памятники, президент Украины Владимир Зеленский предлагает решить с помощью создания "общей истории".
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