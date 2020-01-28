«Нам должно быть за это стыдно»: Зеленский анонсировал создание мемориала Каденюку

Государство профинансирует создание памятника первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня первому астронавту нашего государства, генералу-майору Леониду Каденюку исполнилось бы 69 лет. Как заявил Зеленский, недопустимо, что в стране не существует обустроенной могилы и памятника этому выдающемуся человеку, хотя после смерти прошло почти 2 года.

"На прощанье с ним в 2018 году были политики самого высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос надлежащего чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно", - написал президент.

Поэтому Кабмин и Зеленский решили, что правительство профинансирует мемориал, тем более, что проект памятника уже есть.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал тему переименования улиц и памятников. По словам главы государства, лучше держать политику подальше от этой проблемы. Споры о том, в честь кого называть улицы и ставить памятники, президент Украины Владимир Зеленский предлагает решить с помощью создания "общей истории".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!