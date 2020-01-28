Для украинцев создали электронную карту автостанций

В Украине создали электронную карту с GPS координатами всех автостанций, которые на сегодняшний день работают в нашей стране. Новинка - дело рук Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, передает пресс-служба этого ведомства.

Как отмечается, украинцы уже могут использовать карту автостанций, для чего необходимо перейти по ссылке. Карта позволяет найти и посмотреть любую автостанцию Украины и увидеть сеть автостанций в целом. Данная разработка будет интересна большинству участникам рынка пассажирских перевозок.

В пресс-службе подчеркнули, что с помощью электронной карты можно быстро получить информацию о месте нахождения нужной станции (координаты размещения, информацию о владельцах, адрес). Еще есть возможность получить сведения относительно прохождения автостанциями аттестаций.

Кроме этого, будут видны сведения и про аннулирование свидетельства - сделать это могут могут в случае несоблюдения нужных требований.

В госслужбе Украины по безопасности на транспорте также объясняют, что анализ данной карты позволит людям создавать новые маршруты, а автомобильные перевозчики смогут проводить усовершенствование уже существующих.



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