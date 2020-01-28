В 9 областях Украины закрыли школы на карантин

В девяти областях Украины из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом закрыли на карантин школы, передает УНН.

В частности, в Одессе за неделю заболели более 5 тыс человек, при этом, 74% из них – дети до 17-ти лет. Поэтому в школах объявлен вынужденный перерыв на две недели.

В Сумской области уровень заболевания гриппом достиг порогового уровня - 527,8 человек на 100 тыс населения. Вего заболело более 5 тыс человек, среди которых почти 4 тыс – это дети. Так что учебный процесс пока что остановлен в 15 общеобразовательных школах региона.

По данным Запорожского областного лабораторного центра, ушли на карантин все школы и детсады Бердянска. Приостановлены занятия еще в четырех школах области.

На Донетчине полностью закрыты на карантин 59 школ, еще в девяти – "на отдых" ушли некоторые классы.

Не учатся со вчера школьники в Житомире. Карантин в школах и колледжах продолжится до 5 февраля.

В Волынской области пришлось закрыть на карантин девять школ и детский сад. Продолжить работу в штатном режиме планируют с начала февраля.

Как сообщил Ровенский лабораторный областной центр, за прошедшую неделю в регионе почти вдвое выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями. Всего заболело более 7 тыс человек, из которых 70% - дети. Занятия остановлены в 39 общеобразовательных учебных заведениях и двух детских дошкольных учреждениях области.

Добавим, что 13 школ ушли на вынужденные каникулы в Винницкой области.

А вот в столице страны, Киеве, полностью и еще в восьми школах частично приостановлен образовательный процесс. Всего заболело 6,7 тыс детей, при этом, за прошедшую неделю пациентов стало больше на 26%.

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