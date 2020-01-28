В 9 областях Украины закрыли школы на карантин

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В девяти областях Украины из-за большого количества
заболевших ОРВИ и гриппом закрыли на карантин школы, передает УНН.
В частности, в Одессе за неделю заболели более 5 тыс
человек, при этом, 74% из них – дети до 17-ти лет. Поэтому в школах объявлен
вынужденный перерыв на две недели.
В Сумской области уровень заболевания гриппом достиг
порогового уровня - 527,8 человек на 100 тыс населения. Вего заболело более 5
тыс человек, среди которых почти 4 тыс – это дети. Так что учебный процесс пока
что остановлен в 15 общеобразовательных школах региона.
По данным Запорожского областного лабораторного центра, ушли
на карантин все школы и детсады Бердянска. Приостановлены занятия еще в четырех
школах области.
На Донетчине полностью закрыты на карантин 59 школ, еще в
девяти – "на отдых" ушли некоторые классы.
Не учатся со вчера школьники в Житомире. Карантин в
школах и колледжах продолжится до 5 февраля.
В Волынской области пришлось закрыть на карантин девять
школ и детский сад. Продолжить работу в штатном режиме планируют с начала
февраля.
Как сообщил Ровенский лабораторный областной центр, за
прошедшую неделю в регионе почти вдвое выросла заболеваемость гриппом и острыми
респираторными инфекциями. Всего заболело более 7 тыс человек, из которых 70% -
дети. Занятия остановлены в 39 общеобразовательных учебных заведениях и двух
детских дошкольных учреждениях области.
Добавим, что 13 школ ушли на вынужденные каникулы в Винницкой
области.
А вот в столице страны, Киеве, полностью и еще в восьми школах
частично приостановлен образовательный процесс. Всего заболело 6,7 тыс детей, при
этом, за прошедшую неделю пациентов стало больше на 26%.
Ранее "Комментарии" писали, что в Минздраве рассказали,
какие привычки помогут сохранять здоровый иммунитет.
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