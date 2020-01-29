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Метель и проблемы на дорогах: спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

Погода в Украине испортится: возможны сильный снег, метель и гололед, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду

сегодня, 08:05
Автор:

• Елена Волкова

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий, которое будет наблюдаться всю неделю. Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, сегодня в некоторых областях возможны сильный снег, метель и гололед, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

По информации спасателей, на западе снежный покров может достигнуть 20-30 сантиметров, поэтому на некоторых участках возможны проблемы в движении авто. В Карпатах же местами движение и вовсе могут прекратить.

В Украинском гидрометцентре информируют о том, что минусовой температуры сегодня не будет. В Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Ровном и других городах прогнозируют 0...+2 градусов (смотри иллюстрацию).  Восток и юг накроют дожди, однако столбики термометров здесь поднимутся выше. Так, в Харькове, Донецке и Луганске обещают до 4-х тепла. В Одессе метеорологи прогнозируют до +8-ми, в Херсоне и Симферополе – на градус выше.
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Напомним, метеорологи рассказали о том, стоит ли ждать настоящую зиму в этом году. В Украину метеорологическая зима так и не пришла, и не исключено, что именно к такому климату нам теперь нужно привыкнуть.


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Источник: https://comments.ua/
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