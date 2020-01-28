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Украина прекратит авиасообщение с Китаем

Прямые рейсы отменяют на неопределенный срок

сегодня, 17:41
Автор:

• Сергей Медведев

Единственное прямое авиасообщение с Китаем, которое обеспечивает украинская компания  SkyUp, отменят с 3 февраля. Об этом сообщил сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский. Отмена рейсов связана со стремительным распространением коронавируса  2019-nCoV.

“Единственное прямое сообщение с Китаем — перевозчик объявил, что он прекращает это сообщение пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения”, — уточнил Скипальский.

Ранее чиновники Минздрава сообщали, что в международном аэропорту "Борисполь" усилен санитарно-эпидемиологический контроль. В аэропорту дежурят бригады экстренной медицинской помощи для контроля пассажиров, прибывающих из Китая.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно статистике властей провинции Хубэй, в столице городе Ухань, откуда началось распространение вируса, умерли около ста человек.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1848989-z-nastupnogo-tizhnya-pripinyayetsya-pryame-aviaspoluchennya-ukrayini-z-kitayem
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