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Главная Новости Мир Азия Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло 100 человек
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Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло 100 человек

Город Ухань стал эпицентром распространения заболевания

сегодня, 04:00
Автор:

• Ольга Чародий

В китайской  провинции Хубэй от коронавируса умерло ста человек. Об этом пишет  Reuters.

Как пишет издание, официальные данные касательно пострадавших коронавируса еще не опубликованы. Согласно статистики властей провинции Хубэй, в столице городе Ухань, откуда началось распространение вируса, умерли около ста человек.   Только за 27 января в провинции подтвердили более тысячи новых случаев заряжения вирусом, 24 человека погибли.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения Украины не рекомендует украинцам временно посещать Китай. В то же время, если не получается отменить запланированный визит в Китай, украинцев просят придерживаться некоторых правил, которые снизят риск заражения. Также мы писали, что в связи с тем, что особо опасная форма пневмонии – коронавирус – распространилась за пределы Китая, где бактерии возникли, Министерство охраны здоровья проводит ряд мероприятий, направленных на максимальную защиту украинцев от инфекции, способной привести к летальному исходу. 

 

 

 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-china-health-toll-hubei/chinas-hubei-province-says-100-dead-2714-total-cases-in-virus-outbreak-idUSKBN1ZR03W?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtopNews+%28N
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