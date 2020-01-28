Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло 100 человек

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В китайской
провинции Хубэй от коронавируса умерло ста человек. Об этом пишет Reuters.
Как пишет издание, официальные данные касательно пострадавших коронавируса еще не опубликованы. Согласно статистики властей провинции Хубэй, в столице городе Ухань, откуда началось распространение вируса, умерли около ста человек. Только за 27 января в провинции подтвердили более тысячи новых случаев заряжения вирусом, 24 человека погибли.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения Украины не рекомендует украинцам временно посещать Китай. В то же время, если не получается отменить запланированный визит в Китай, украинцев просят придерживаться некоторых правил, которые снизят риск заражения. Также мы писали, что в связи с тем, что особо опасная форма пневмонии – коронавирус – распространилась за пределы Китая, где бактерии возникли, Министерство охраны здоровья проводит ряд мероприятий, направленных на максимальную защиту украинцев от инфекции, способной привести к летальному исходу.
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