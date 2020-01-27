В Минздраве рассказали, что делать украинцам, которые вынуждены посетить Китай в ближайшее время

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Министерство здравоохранения Украины не рекомендует
украинцам временно посещать Китай. Причиной этого стал новый вид коронавируса,
жертвами которого становятся все больше людей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В то же время, если не получается отменить
запланированный визит в Китай, украинцев просят придерживаться некоторых
правил, которые снизят риск заражения.
- при планировании путешествия в КНР или внутри страны
необходимо учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять
повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе
посещения;
- принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- избегать контакта с животными, посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и т.д.;
- не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
- использовать специальные маски для защиты органов дыхания;
- тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
- при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.
Ранее "Комментарии" писали, что в связи с тем, что
особо опасная форма пневмонии – коронавирус – распространилась
за пределы Китая, где бактерии возникли, Министерство охраны здоровья проводит
ряд мероприятий, направленных на максимальную защиту украинцев от инфекции,
способной привести к летальному исходу.
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