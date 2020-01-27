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В Минздраве рассказали, что делать украинцам, которые вынуждены посетить Китай в ближайшее время

Если не получается избежать поездок в Китай, врачи рекомендуют придерживаться нескольких правил, которые помогут не заразиться коронавирусом

сегодня, 19:51
Автор:

• Татьяна Веремеева

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует украинцам временно посещать Китай. Причиной этого стал новый вид коронавируса, жертвами которого становятся все больше людей.  Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В то же время, если не получается отменить запланированный визит в Китай, украинцев просят придерживаться некоторых правил, которые снизят риск заражения.

- при планировании путешествия в КНР или внутри страны необходимо учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения;
- принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- избегать контакта с животными, посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и т.д.;
- не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
- использовать специальные маски для защиты органов дыхания;
- тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
- при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее "Комментарии" писали, что в связи с тем, что особо опасная форма пневмонии – коронавирус – распространилась за пределы Китая, где бактерии возникли, Министерство охраны здоровья проводит ряд мероприятий, направленных на максимальную защиту украинцев от инфекции, способной привести к летальному исходу. 


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