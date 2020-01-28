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Из-за вспышки коронавируса из Китая могут эвакуировать украинских граждан

Ранее к подобной инициативе уже прибегли США, Япония и Франция

сегодня, 20:30
Автор:

• Максим Журавель

МИД Украины и Министерство здравоохранения Украины ведут переговоры о том, чтобы вывезти украинских граждан из Китая и провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус, от которого погибло уже более 100 человек. Ранее к подобной инициативе уже прибегли США, Япония и Франция.

Как сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здоровья Украины Андрей Скипальский, сейчас МИД и Минздрав ведут переговоры. Какое именно будет принято решение, планируется сообщить уже завтра.

"Переговоры с Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения начались по этому поводу. Я думаю, что на завтра у нас будут какие-то результаты этих переговоров. Такая опция рассматривается и обсуждается", — сказал Андрей Скипальский.

Отметим, что представители США эвакуировали из американского консульства в Ухане весь персонал. Тем временем французское правительство намерено на автобусах вывести своих граждан из провинции. Эвакуировать их планируется в другие города Китая, где им предстоит еще 14 дней находиться в зоне карантина.

Ранее портал "Комментарии" писал, что датское издание Jyllands-Posten изобразило бактерии смертельного "коронавируса" в довольно провокационной карикатуре под видом государственного флага Китая, что вызвало негодование  у посольства КНР в Копенгагене.


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