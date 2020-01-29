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"Закрыть" Китай: страны хотят прекратить авиасообщение с Поднебесной

Из-за коронавируса рейсы в Китай остановила British Airways, а США хочет ввести ограничение для всех авиакомпаний

сегодня, 10:55
Автор:

• Елена Волкова

Из-за пневмонии, которая вспыхнула в Китае в связи с коронавирусом и унесла жизни более сотни человек, несколько государств заявили о намерении прекратить авиасообщение с Поднебесной. Об этом пишут иностранные СМИ.

В частности, прямые полеты в Китай остановил перевозчик British Airways: в расписании на январь и февраль больше нет рейсов в эту страну. В компании извинились за неудобства, отметив, что безопасность пассажиров и экипажа для них на первом месте. Кроме того, как передают американские информагентства, президент США Дональд Трамп рассмотрит инициативу прекратить авиасообщение с Китаем. На какой период могут ввести ограничение для всего государства – неизвестно.

Как ранее писали "Комментарии", согласно последней информации, от коронавируса умерли 132 человека, а количество  инфицированных превысило  5000 человек в Китае. А если учесть подтвержденные случаи заболевания по всему миру, общее количество подхвативших коронавирус людей – около 6000.


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Источник: https://comments.ua/
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