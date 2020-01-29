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Число заразившихся коронавирусом превысило 6000

Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных

сегодня, 03:30
Автор:

• Ольга Чародий

 Число жертв от коронавируса по всем городам Китая увеличивается с каждым днем. Об этом пишет South China Morning Post.

На данный момент жертв от коронавируса выросла  до 132 человек, количество  заразивших  превысило  пять тысяч человек. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет более шести тысяч человек.

Как пишет издание, большинство умерших пациентов были в возрасте, и их организму  было сложно бороться с вирусом. Масштабы распространения коронавируса превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что датское издание Jyllands-Posten изобразило бактерии смертельного "коронавируса" в довольно провокационной карикатуре под видом государственного флага Китая, что вызвало негодование  у посольства КНР в Копенгагене. Мэр Уханя Чжоу Сяньван, где впервые произошла вспышка короновируса,  на одном  телеканале стране принес свои извинения и заявил, что если его отставка с должности мера  поможет остановить вирус,  он готов  написать заявление.  "Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - заявил мэр города.


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Источник: https://www.scmp.com/news/china/society/article/3047979/china-coronavirus-death-toll-reaches-131-number-cases-surpasses
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