Число заразившихся коронавирусом превысило 6000

Число жертв от коронавируса по всем городам Китая увеличивается с каждым днем. Об этом пишет South China Morning Post.

На данный момент жертв от коронавируса выросла до 132 человек, количество заразивших превысило пять тысяч человек. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет более шести тысяч человек.

Как пишет издание, большинство умерших пациентов были в возрасте, и их организму было сложно бороться с вирусом. Масштабы распространения коронавируса превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что датское издание Jyllands-Posten изобразило бактерии смертельного "коронавируса" в довольно провокационной карикатуре под видом государственного флага Китая, что вызвало негодование у посольства КНР в Копенгагене. Мэр Уханя Чжоу Сяньван, где впервые произошла вспышка короновируса, на одном телеканале стране принес свои извинения и заявил, что если его отставка с должности мера поможет остановить вирус, он готов написать заявление. "Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - заявил мэр города.

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