В Украине сегодня, 29 января, отмечают день памяти Героев Крут. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Памятнику Кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Помимо главы государства, в церемонии также приняли участие военные. Само же возложение сопровождалось Гимном Украины и выстрелами из оружия в честь памяти Героев, которые погибли в бою под Киевом в 1918 году.

"Это история в первую очередь не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях. Она, в первую очередь, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентах и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превышал их численностью и оружием. Мы помним мужество молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям", — написал на своей странице в социальной сети Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинский гарант Владимир Зеленский распорядился передать детским домам и больницам детские игрушки, которые забраковали на таможне Черноморского Рыбпорта Одесской области.

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