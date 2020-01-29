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МАУ отправит самолеты в Китай для эвакуации украинцев

Самолеты МАУ заберут украинских туристов

сегодня, 11:21
Автор:

• Сергей Медведев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) совершит рейсы из Китая для эвакуации украинских туристов. Вылеты запланированы на 30 января и 3 февраля.  Отмечается, что в Китай отправят два пустых самолета.

 "У украинцев был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а из Санья уже с туристами", - уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейс 3 февраля будет последним. После этого Украина прекращает авиасообщение с Китаем на неопределенный срок. Такие действия вызваны стремительным распространением коронавирусной инфекции. Как сообщал портал "Комментарии", с учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет более шести тысяч человек.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/mau-napravit-kitay-samolety-evakuatsii-ukraintsev-1580287601.html
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