МАУ отправит самолеты в Китай для эвакуации украинцев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) совершит рейсы из Китая для эвакуации украинских туристов. Вылеты запланированы на 30 января и 3 февраля. Отмечается, что в Китай отправят два пустых самолета.



"У украинцев был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а из Санья уже с туристами", - уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.



Рейс 3 февраля будет последним. После этого Украина прекращает авиасообщение с Китаем на неопределенный срок. Такие действия вызваны стремительным распространением коронавирусной инфекции. Как сообщал портал "Комментарии", с учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет более шести тысяч человек.











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