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Первая леди завела страницу на Facebook: ее тут же атаковали боты

На публичной странице Елена Зеленская будет освещать инициативы и работу своей команды

сегодня, 12:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Супруга президента Украины и первая леди страны Елена Зеленская вышла за пределы популярной социальной сети Instagram и завела рабочий аккаунт в Facebook. Новая страничка жены гаранта появилась 27 января.

Елена Зеленская поприветствовала свою аудиторию и пообещала, что будет освещать все проекты, планы и работу своей команды. 

"Все о наших с командой инициативы, проекты, планы и ход их реализации, меры, визиты, рабочие встречи - здесь. А также - впечатления, ощущения, мысли", - указано в первой публикации украинской первой леди.

Традиционно первыми "разнюхали" о создании нового аккаунта явные недоброжелатели,  так называемые"порохоботы" и просто боты, которые принесли с собой шквал критики, по большей части неконструктивной. 

Напомним, ранее портал "Коментарии" сообщал, что первая леди Германии Эльке Бюденбендер обратила внимание на динамику роста агрессии в интернете, зачастую направленную против женщин.


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