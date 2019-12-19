Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 19.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Первая леди Германии обеспокоена ростом агрессии в Интернете

Эльке Бюденбендер подчеркивает, что в Германии должны господствовать свобода мнений и плюрализм

сегодня, 10:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

Супруга президента Германии и первая леди страны Эльке Бюденбендер отметила важность соблюдения прав каждого гражданина и гостя страны на возможность высказывать свое мнение, если оно не нарушает Конституции и Уголовного кодекса. Об этом фрау рассказала в интервью изданию Deutch Welle.

"Свобода выражения мнений и споров из-за разногласий по различным темам являются неотъемлемой частью здоровой демократии", - отметила  Бюденбендер.

При этом она выразила обеспокоенность ростом  ненависти и злорадства в интернете, в том числе оскорблениями в адрес женщин.

"Вербальное насилие может быть первым шагом на пути к подлинному", - подчеркнула первая леди.

Издание отмечает, что  Эльке Бюденбендер  с 2000 года занимала пост административного судьи в Берлине. Когда ее супруг Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ в марте 2017 года, его жена приняла решение завершить судопроизводственную карьеру.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о первой леди Украины Елене Зеленская, которая дала интервью почетному изданию "VOGUE. Украина", поведав читателям о жизни в новом статусе и своих планах.


Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%8
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...