Первая леди Германии обеспокоена ростом агрессии в Интернете

Супруга президента Германии и первая леди страны Эльке Бюденбендер отметила важность соблюдения прав каждого гражданина и гостя страны на возможность высказывать свое мнение, если оно не нарушает Конституции и Уголовного кодекса. Об этом фрау рассказала в интервью изданию Deutch Welle.

"Свобода выражения мнений и споров из-за разногласий по различным темам являются неотъемлемой частью здоровой демократии", - отметила Бюденбендер.

При этом она выразила обеспокоенность ростом ненависти и злорадства в интернете, в том числе оскорблениями в адрес женщин.

"Вербальное насилие может быть первым шагом на пути к подлинному", - подчеркнула первая леди.

Издание отмечает, что Эльке Бюденбендер с 2000 года занимала пост административного судьи в Берлине. Когда ее супруг Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ в марте 2017 года, его жена приняла решение завершить судопроизводственную карьеру.

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