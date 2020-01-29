Каких реформ больше всего ждут украинцы: результаты опроса

Топ самых желанных реформ для украинцев формируют антикоррупционная, реформа сферы здравоохранения, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты, а также реформа органов правопорядка, люстрация чиновников, реформа армии и укрепления обороноспособности. Об этом говорится в результатах опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой "Центра Разумкова", проведенного 6-11 декабря.

Отметим, что приоритетность важнейших для украинцев реформ уже пять лет подряд остается стабильной. Однако лишь 10% признали относительно успешными антикоррупционную реформу и децентрализацию, 9% - реформу здравоохранения и армии, и еще 8% - земельную реформу. В целом 51% опрошенных ни одной успешной реформы не назвали, тогда как в прошлом году таких было 41%.

А вот готовность украинцев терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ составила 49%, увеличившись с прошлого года на 17%. При этом в органах власти, по мнению 60% опрошенных, способствует реформам лишь деятельность президента. Работу правительства оценили преимущественно негативно 45%, почти столько же – 50% негативных отзывов к деятельности Верховной Рады.

При этом, главным двигателем реформ граждане однозначно считают президента - 60%, что больше на 36%, чем в прошлом году. Еще 37% отметили правительство, 30% - партию "Слуга народа", 27% - население и 24% - общественные организации и волонтеров.

Отметим, что почти 70% граждан считают главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию и войну на Донбассе. А еще около 30% - указали среди проблем засилье олигархов в экономике, отсутствие профессионалов во власти и выезд трудоспособного населения из страны.

Ранее "Комментарии" писали, что ближе украинцам - ЕС, НАТО или Таможенный союз. Так, опрос показал, как изменилось мнение украинцев относительно интеграции за последние годы.

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