Каких реформ больше всего ждут украинцы: результаты опроса

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Топ самых желанных
реформ для украинцев формируют антикоррупционная, реформа сферы здравоохранения, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты, а также реформа органов правопорядка, люстрация чиновников,
реформа армии и укрепления обороноспособности. Об этом говорится в результатах
опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической
службой "Центра Разумкова", проведенного 6-11 декабря.
Отметим, что
приоритетность важнейших для украинцев реформ уже пять лет подряд
остается стабильной. Однако лишь 10% признали относительно успешными антикоррупционную
реформу и децентрализацию, 9% - реформу здравоохранения и армии, и еще 8% -
земельную реформу. В целом 51% опрошенных ни одной успешной реформы не назвали,
тогда как в прошлом году таких было 41%.
А вот готовность
украинцев терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ составила 49%,
увеличившись с прошлого года на 17%. При этом в органах власти, по мнению 60% опрошенных,
способствует реформам лишь деятельность президента. Работу правительства оценили преимущественно
негативно 45%, почти столько же – 50% негативных отзывов к деятельности Верховной
Рады.
При этом, главным
двигателем реформ граждане однозначно считают президента - 60%, что больше на 36%, чем в прошлом году. Еще 37% отметили правительство, 30% - партию "Слуга народа", 27% -
население и 24% - общественные организации и волонтеров.
Отметим, что
почти 70% граждан считают главными проблемами, которые больше всего мешают
развитию Украины, коррупцию и войну на Донбассе. А еще около 30% - указали
среди проблем засилье олигархов в экономике, отсутствие профессионалов во власти и
выезд трудоспособного населения из страны.
Ранее "Комментарии"
писали, что ближе украинцам - ЕС, НАТО или Таможенный союз. Так, опрос показал, как изменилось мнение украинцев относительно интеграции за последние годы.
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