Из-за коронавируса Казахстан прекратил железнодорожное и авиасообщение с Китаем

Правительство Казахстана из-за вспышки смертельного вируса приостановило сообщение с Китаем. Кроме того, Межведомственная комиссия при правительстве перестала выдавать визы китайским гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Как стало известно, правительство страны круглосуточно отслеживает ситуацию по заражению коронавирусом. Пока что случаев заболевания инфекцией не выявлено. Чтобы не допустить заражения граждан, Казахстан с 29 января приостановил пассажирские автобусные перевозки в Китай и обратно. Кроме того, остановилось железнодорожное и авиасообщение с Поднебесной.

"Отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан КНР в город Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020 года, а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 года", — отметили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в сети на тему распространения или лечения коронавируса из Китая регулярно появляется много информации, но не вся она правдивая.

Например, по сети разлетаются предупреждения о том, что не стоит покупать бананы – "особенно привезенные с юга". Однако китайский вирус не может храниться в этих фруктах, а передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.



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