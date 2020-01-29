КГГА выделит 50 млн гривен на покупку квартир для детей-сирот

В КГГА приняли решение выделить 50 млн гривен на покупку жилья для детей сирот и детей лишенных родительской опеки.



Сообщается, что за последние два года 110 детей-сирот уже получили квартиры за счет бюджета города Киева. В то же время, еще 368 детей, лишенных родительской опеки, должны получить собственное жилье. По словам Марины Хонды, в бюджете Киева предусмотрено 50 млн гривен на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году.



Также отмечается, что в этом году было выделено 2,3 млн. гривен на материальную поддержку детям-сиротам и детям, над которыми установлена ​​опека. Это означает, что 1345 детей ежемесячно получают от 1000 до 1500 гривен, в зависимости от категории.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", Густелев остается главой "Киевавтодора" благодаря дружбе с Кличко и отношений с заместителем министра инфраструктуры. Руководителю коммунального предприятия "Киевавтодор" Александру Густелеву, который ранее был фигурантом нескольких уголовных производств, удается сохранить должность благодаря покровительству столичного градоначальника Виталия Кличко, а также заместителя министра инфраструктуры Украины Натальи Форсюк.



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