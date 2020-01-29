В Мариуполе на карантин закроют все школы и детсады

Все школы Мариуполя прекращают занятия в связи со вспышкой ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Приостановят работу также дошкольные учебные заведения.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями с 30 января приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - сказано в сообщении.

Городские власти отмечают, что если с начала недели в школа отсутствовали 12% учеников, то на данный момент — более 16%. Школы будут закрыты до улучшения эпидемической ситуации, точная дата не называется.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за большого количества заболевших школы закрыты в девяти областях Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!