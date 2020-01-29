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В Мариуполе на карантин закроют все школы и детсады

Карантин вводится из-за вспышки гриппа и ОРВИ

сегодня, 15:34
Автор:

• Сергей Медведев

Все школы Мариуполя прекращают занятия в связи со вспышкой ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  Приостановят работу также дошкольные учебные заведения. 

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями с 30 января приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - сказано в сообщении.

Городские власти отмечают, что если с начала недели в школа отсутствовали 12% учеников, то на данный момент — более 16%. Школы будут закрыты до улучшения эпидемической ситуации, точная дата не называется.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за большого количества заболевших школы закрыты в девяти областях Украины.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4187902-shkoly-maryupolia-zakryvauitsia-na-karantyn
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