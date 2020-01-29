Кабмин поднял штрафы за ложный вызов полиции и скорой

На заседании Кабмина приняли решение повысить штрафы за заведомо ложный вызов полиции, скорой помощи или аварийных служб. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



Размер штрафа составит от 3 400 до 10 200 грн. Также подняли штрафы за административные правонарушения: минимальный штраф составит 510 грн, а максимальный - 8 500 грн.



Правительство усилит ответственность за нарушения требований пожарной и техногенной безопасности. Также водится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая может привести к аварии или другому событию с тяжелыми последствиями.



Раньше штраф за нарушение пожарной безопасности составлял от 8,5 до 119 грн для граждан и от 34 до 170 грн - для должностных лиц. Премьер-министр заявил, что такого наказания недостаточно, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности. Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровья человека.



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