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Кабмин поднял штрафы за ложный вызов полиции и скорой

Премьер-министр заявил, что усиление ответственности должно уменьшить количество правонарушений

сегодня, 16:18
Автор:

• Олеся Солдатенко

На заседании Кабмина приняли решение повысить штрафы за заведомо ложный вызов полиции, скорой помощи или аварийных служб. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Размер штрафа составит от 3 400 до 10 200 грн. Также подняли штрафы за административные правонарушения: минимальный штраф составит 510 грн, а максимальный - 8 500 грн.

Правительство усилит ответственность за нарушения требований пожарной и техногенной безопасности. Также водится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая может привести к аварии или другому событию с тяжелыми последствиями.

Раньше штраф за нарушение пожарной безопасности составлял от 8,5 до 119 грн для граждан и от 34 до 170 грн - для должностных лиц. Премьер-министр заявил, что такого наказания недостаточно, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности. Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровья человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало какие реформы больше всего ждут украинцы.


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Источник: https://t.me/PMHoncharuk
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