В Кропивницком строитель сорвался с 10 этажа и чудом выжил

В Кропивницком вчера, 28 января, во время выполнения ремонтных работ на крыше, с высоты 10 этажа упал человек. Сейчас мужчина находится в городской больнице в тяжелом состоянии.

В прокуратуре Кировоградской области рассказали, что происшествие случилось, когда строители работали на крыше Территориального управления государственный судебной администрации. Мужчина, который работал на высоте 10 этажа, был недостаточно хорошо пристегнут, что и привело к трагедии.

"Директору фирмы-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 272 ("Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью") УК Украины. Также в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Территориального управления государственной судебной администрации в области. Досудебное расследование продолжается", — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Чехии не на шутку разыгралась погода: по стране пронесся ураган, который повредил деревья и обесточил десятки домов.

Буря с сильным ветром прокатилась по центру Чехии. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Кладно, Бероуне и на западе Праги, где пожарные сообщают о 35 выездах. Там во многих местах падали на дорогу деревья, а многие продолжают опасно склоняться над землей. При этом, были случаи, когда ветки повреждали провода линий электропередач.



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