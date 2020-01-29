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Ураган в Чехии: обесточены 15 тыс домов

Из-за сильного урагана в Чехии деревья падали на трассы, припаркованные авто и линии электропередач

сегодня, 10:43
Автор:

• Таисия Ерохина

В Чехии не на шутку разыгралась погода: по стране пронесся ураган, который повредил деревья и обесточил десятки домов. Об этом сообщает Novinky.

Так, вчера буря с сильным ветром прокатилась по центру Чехии. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Кладно, Бероуне и на западе Праги, где пожарные сообщают о 35 выездах. Там во многих местах падали на дорогу деревья, а многие продолжают опасно склоняться над землей. При этом, были случаи, когда ветки повреждали провода линий электропередач. Так, обесточенными оказались около 15 тыс домов. Кроме того, ураган сносит деревья непосредственно на автотрассы, из-за чего существенно ухудшился проезд для транспорта. Также сообщается о падении деревьев на припаркованные машины, повреждении уличных фонарей и упавших на тротуары кондиционерах. В некоторых дворах буря повредила крыши старых построек. К счастью, жители не травмировались.

По данным метеорологов, ураган прошел в форме так называемой шквальной линии с сильным порывистым ветром и электрической активностью. Так, первые разряды молнии были зафиксированы в 12:30 в регионе Хеб, а спустя час - уже и в Праге. Отмечается, что обычно в январе в Чехии не бывает молний.