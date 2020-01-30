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Илон Макс для создания бесплатного интернетазапустил на орбиту 60 микроспутников

Интернет будет работать на скорости в 1 гигабайт в секунду, что соответствует стандарту 5G

сегодня, 10:35
Автор:

• Максим Журавель

Илон Маск продолжает создание глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Поэтому в среду компания SpaceX запустила на околоземную орбиту ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находилось 60 микроспутников, предназначенных для создания интернет-соединения. Об этом компания SpaceX написала на своей странице в социальной сети.

"Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено", — написали представители компании.

Отметим, что сеть, которую создает Илон Макс, позволит интернет-пользователям со всей планеты пользоваться бесплатным доступом к сети. Интернет будет работать на скорости в 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что этой весной компания SpaceX готовится выпустить своих первых астронавтов в космос. Этими космонавтами являются Боб Бенкен и Дуг Херли. Их полет на космическом корабле Crew Dragon ознаменует собой первый случай, когда американский космический корабль доставил астронавтов NASA после завершения программы Suppose Shuttle в 2011 году.


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