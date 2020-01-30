Карта получателей гуманитарной помощи появилась в Украине

В Украине появилась интерактивная карта получателей гуманитарной помощи. Это сделали с целью наведения порядка в этой системе, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отмечается, карта предоставит возможность осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи.

По словам Министра социальной политики Олега Коваля, созданная карта будет работать как по функциям поиска, так и по различным параметрам. К примеру, по названию получателя, коду Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, названию региона.

Также осуществлять поиск по карте можно по номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи, номеру и дате принятия решения о включении в Единый реестр, а еще по фамилии, имени, отчеству руководителя и контактным данным.

В пресс-службе министерства подчеркивают, что интерактивную карту будут постоянно обновлять. Само пользование данной картой сможет облегчить донорам и получателям гуманитарной помощи поиск информации в нужном регионе страны. Увидеть карту можно перейдя по ссылке.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине ID-карта и загранпаспорт будут в смартфоне.

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