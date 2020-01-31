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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Метеорологи прогнозируют снег с дождем и сильный ветер, но в некоторых регионах будет солнечно

сегодня, 08:05
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня в Украине наступит незначительное потепление, однако продолжит бушевать ветер и ожидаются осадки в виде мокрого снега. В Украинском гидрометцентре говорят, что непогода захлестнет почти всю страну, однако в некоторых регионах будет относительно тепло и солнечно  (смотри иллюстрацию).

Так, до 5 градусов тепла воздух прогреется в Луганске и Днепре, где прогнозируют сухую погоду. В Запорожье и Симферополе также не будет осадков, а столбики термометров покажут +6 и +7 соответственно. Снег с дождем ожидается на западе: в регионах будет +3+5 градусов. В Киеве будет тоже дождливо, а температура подымется до 4-х тепла. Порывы ветра составят до 12 метров в секунду, но завтра - до 10-ти.

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Ранее мы сообщали о том, что из-за ухудшения погоды – усиления ветра и метели – вчера в Украине произошло несколько ЧП. Правоохранители призывают быть осторожнее на дорогах, а спасатели сообщают о вероятности схода лавин в Карпатах.

В частности, в Харьковской области из-за шквального ветра до 35 метров в секунду на трассу падали массивные деревья. А в Сумской пассажирский автобус из-за непогоды влетел в электроопору, в результате чего пострадало  10 пассажиров.



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Источник: https://comments.ua/
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