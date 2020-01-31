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Гончарук рассказал, когда заработает программа медицинских гарантий

На протяжении года в Украине будут модернизировать отделения экстренной помощи

сегодня, 12:50
Автор:

• Анастасия Лысенко

С 1 апреля в Украине заработает программа медицинских гарантий. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, над этим уже работают министерство здравоохранения и национальная служба здоровья. На протяжении 2020 года планируется модернизировать около 200 приемных отделений экстренной помощи по всей стране.

Алексей Гончарук подчеркнул, что в первую очередь эффективность экстренной медицины зависит от оснащенности и персонала приемных отделений. В течение 10 дней министерство здравоохранения получит перечень больниц на которые стоит обратить внимание. Завершить выполнение проектных работ в этих больницах должны будут в апреле.

"Работаем, чтобы качественные медицинские услуги были доступны каждому украинском", - написал премьер-министр.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае началось строительство больницы для больных коронавирусом.


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Источник: https://comments.ua
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