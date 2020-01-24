Построят за неделю: в Китае началось строительство больницы для больных коронавирусом

В Китае начинается скоростное строительство больницы для больных новым видом пневмонии. За неделю планируют построить больницу на одну тысячу мест, пишет “Интерфакс-Украина”.

Согласно плану строительства, здание должно быть готово к приему пациентов в течении шести дней. А образцом стала пекинская больница Сяотаншань - это учреждение было построено за неделю, когда в Китае бушевала атипичная пневмония.

Новая больница позволит сократить число контактов больных с другими людьми.

Напомним, в СМИ появилась информация, что коронавирус может передаваться через посылки AliExpress.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что из-за вспышки вируса в Китае власти изолировали от мира целый мегаполис. Было остановлено железнодорожное и авиасообщение с городом Ухань, в котором проживает свыше 11 млн человек.

Напомним, что в Китае в начале января 2020 года стремительно начало увеличиваться количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Кроме того, вирус уже добрался до США. Новый тип коронавируса выявили у больного в штате Вашингтон. Пациент до этого был в городе Ухань в КНР. Его на прошлой неделе госпитализировали с симптомами пневмонии. О том, что у больного именно этот вирус, стало известно в прошлые выходные после проведения анализов.







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