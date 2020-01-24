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Построят за неделю: в Китае началось строительство больницы для больных коронавирусом

В Китае за неделю построят больницу

24 января 2020, 08:57
Автор:

• Наталья Шевченко

В Китае начинается скоростное строительство больницы для больных новым видом пневмонии. За неделю планируют построить больницу на одну тысячу мест, пишет “Интерфакс-Украина”. 

Согласно плану строительства, здание должно быть готово к приему пациентов в течении шести дней. А образцом стала пекинская больница Сяотаншань - это учреждение было построено за неделю, когда в Китае бушевала атипичная пневмония. 

Новая больница позволит сократить число контактов больных с другими людьми.

Напомним, в СМИ появилась информация, что коронавирус может передаваться через посылки AliExpress.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что из-за вспышки вируса в Китае власти изолировали от мира целый мегаполис. Было остановлено железнодорожное и авиасообщение с городом Ухань, в котором проживает свыше 11 млн человек.

Напомним, что в Китае в начале января 2020 года стремительно начало увеличиваться  количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Кроме того, вирус уже добрался до СШАНовый тип коронавируса выявили у больного в штате Вашингтон. Пациент до этого был в городе Ухань в КНР. Его на прошлой неделе госпитализировали с симптомами пневмонии. О том, что у больного именно этот вирус, стало известно в прошлые выходные после проведения анализов.


 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/637184.html
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