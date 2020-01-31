Возвращение украинцев из Китая: час на измерение температуры в самолете и первые пациенты спецбоксов

В Украину из Китая, где вспыхнул коронавирус, продолжают возвращаться наши туристы. До 3 февраля включительно их увозят на чартерах туроператоры и авиакомпания "МАУ", которая осуществит еще один спецрейс. "Комментарии" пообщались с первыми прибывшими домой пассажирами, которые на протяжении двух недель должны наблюдать за своим здоровьем и в случае какого-либо недомогания обязаны обратиться к врачу.

Украинка Татьяна поделилась с нами впечатлениями от перелета на родину. По ее словам, в китайском аэропорту предприняли нужные меры безопасности: весь персонал был в масках, а пассажиры проходили через тепловизор, чтобы исключить высокую температуру и возможность заражения других. А вот сам перелет был непростым. "На остров Хайнань мы летели 13 часов, обратно – на два дольше. Более того, еще час нам пришлось сидеть в самолете в самом "Борисполе". На борт поднялся врач, который один измерял температуру 160 людям. Все сидели уставшие, злые, было душно. С разрешения компании-перевозчика к нам пустили телевидение... Пассажиры ругались, чтобы их не снимали", - рассказывает Татьяна. По прилете все заполнили анкеты, указав контактные данные, которые передадут в МОЗ. Грядущие 14 дней украинцев попросили наблюдать за своим самочувствием и в случае недомогания незамедлительно обращаться за медпомощью.

По словам Татьяны, на их борту не было никого с температурой или другими симптомами вируса. Однако во Львове двух человек госпитализировали в специальные боксы с отдельными выходами. В местном департаменте здоровья отмечают, что один из пациентов с признаками вирусной инфекции учился в Китае, другой – был там на отдыхе. Украинцы сдали экспресс-тесты на грипп, однако те оказались отрицательными. Медики отобрали другие пробы, которые отправили в Центр общественного здоровья МОЗ. Впрочем, больные чувствуют себя хорошо, а симптомы вируса медики сочли легкими. Выпишут жителей Львова только после того, как результаты анализов покажут отсутствие китайского вируса.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", согласно последней информации, коронавирус подхватили уже 9920 человек, а в результате пневмонии, которую он вызывает, умерло 213 граждан Китая. Впрочем, несмотря на эти цифры, эксперты говорят о том, что ежедневный прирост количества заболевших уменьшился к 25%. Так, известный в Украине вакцинатор, иммунолог, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский обозначил сценарии, как изменится количество заболевших при ежедневном росте в 25% и 10% к 10 февраля.

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