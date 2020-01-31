В Днепре иномарка на полном ходу протаранила автомобиль скорой помощи: от удара машина перевернулось на бок

В центре Днепра сегодня, 31 января, произошло дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка. В результате аварии санитарное авто перевернулось на бок. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

Как стало известно, происшествие случилось около 4:30 на перекрестке проспектов Гагарина и Дмитрия Яворницкого. Легковушка Chevrolet двигалась по Яворницкого, в то время как скорая направлялась в больницу им. Мечникова по Гагарина. Легковушка буквально протаранила санитарный автомобиль, который от удара перевернулся. К счастью, в скорой в момент удара не было пациента и бригады медиков.

"От полученного удара санитарный автомобиль перевернулся и получил значительные повреждения. За рулем авто находился опытный водитель, который работает с нами уже 28 лет. В кабине, рядом с водителем, находился врач Центра экстренной медицины с 30-летним стажем. Слава Богу, обошлось без человеческих жертв и тяжелых травм. Нельзя представить, если бы в салоне реанимобиля был пациент и работала бригада. Члены бригады обследованы и осмотрены специалистами больницы Мечникова. К счастью, у них только ушибы мягких тканей, и, безусловно, стресс", — рассказал Радий Шевченко.

В свою очередь водитель легковушки госпитализирован в больницу с травмами разной степени тяжести. Что именно стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на трассе "Одесса-Киев" произошло массовое ДТП. Как рассказали в облуправлении полиции, из-за тумана не разминулись сразу 11 машин, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Фото / видео: "Информатор" / facebook.com/radiydoc

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