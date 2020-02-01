В Карпатах объявлено штормовое предупреждение – Укргидрометцентр

В районе Карпатских гор продолжает сохраняться значительная снеголавинная опасность - третьего уровня, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня и завтра в высокогорье Закарпатской области и горах Ивано-Франковской области возможен сход лавин - средних и крупных. Поэтому советуют воздержаться от походов на высокогорье. Кроме того, снеголавинная опасность второго уровня – умеренная – сохранится в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.

Добавим, что на вершине Карпат Пожежевской температура воздуха составляет -0,1 ° С, а высота снежного покрова достигает от 5 до 60 см. На вершине Плай – температура -0,2 ° С, а снега - 32-43 см. На снеголавинном посте Драгобрат воздух 0,0 ° С, а снега выпало - около полуметра высотой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в двух областях из-за осложнения погодных условий сработали автоматические системы защиты линий электропередач. Так, без света остались более 600 населенных пунктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!