Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.02.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 01.02.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Карпатах объявлено штормовое предупреждение – Укргидрометцентр
НОВОСТИ Все новости

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение – Укргидрометцентр

В Карпатах выпало более полуметра снега и возможен сход лавин

сегодня, 16:34
Автор:

• Таисия Ерохина

В районе Карпатских гор продолжает сохраняться значительная снеголавинная опасность - третьего уровня, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня и завтра в высокогорье Закарпатской области и горах Ивано-Франковской области возможен сход лавин - средних и крупных. Поэтому советуют воздержаться от походов на высокогорье. Кроме того, снеголавинная опасность второго уровня – умеренная – сохранится в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.

Добавим, что на вершине Карпат Пожежевской температура воздуха составляет -0,1 ° С, а высота снежного покрова достигает от 5 до 60 см. На вершине Плай – температура -0,2 ° С, а снега - 32-43 см. На снеголавинном посте Драгобрат воздух 0,0 ° С, а снега выпало - около полуметра высотой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в двух областях из-за осложнения погодных условий сработали автоматические системы защиты линий электропередач. Так, без света остались более 600 населенных пунктов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/lavyny.official/?__tn__=kCH-R&eid=ARDY18jYRxry0wPWpF9iCeyNtLNpTsTU3U7h3M2oSXJ95tbhAbIP_XnQDymfu9N_zNk5F8DGygb27miw&hc_ref=ARTkBKtbdohRScKFjRIHXmaX7bwepgh0vkVTmMbPRe6yIe8Dc6SzGvnx5Lausk8l1V8&fref=nf
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...