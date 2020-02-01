В Карпатах объявлено штормовое предупреждение – Укргидрометцентр

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
В районе Карпатских гор продолжает
сохраняться значительная снеголавинная опасность - третьего уровня, в связи с
чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня и завтра в высокогорье
Закарпатской области и горах Ивано-Франковской области возможен сход лавин - средних
и крупных. Поэтому советуют воздержаться от походов на высокогорье. Кроме того,
снеголавинная опасность второго уровня – умеренная – сохранится в горах
Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.
Добавим, что на вершине Карпат
Пожежевской температура воздуха составляет -0,1 ° С, а высота снежного покрова достигает
от 5 до 60 см. На вершине Плай – температура -0,2 ° С, а снега - 32-43 см. На
снеголавинном посте Драгобрат воздух 0,0 ° С, а снега выпало - около полуметра
высотой.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что в двух областях из-за осложнения погодных
условий сработали автоматические системы защиты линий электропередач. Так, без света остались более 600 населенных пунктов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости