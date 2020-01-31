Из-за непогоды в Украине без света остались более 600 населенных пунктов

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Из-за осложнения погодных
условий – осадков и порывов ветра – сработали автоматические системы защиты
линий электропередач, в результате чего обесточенными остались 602 населенных
пункта. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Так, без света остались жители
Сумской области в 440 населенных пунктах, а также Черниговской – в 162. Отмечается,
что над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго. При этом
указано, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. По
данным ГСЧС, для этого были привлечены 487 работников и 366 единиц техники от "Укравтодора".
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что сегодня в Украине наступит незначительное потепление, однако
продолжит бушевать ветер и ожидаются осадки в виде мокрого снега. В Украинском
гидрометцентре говорят, что непогода захлестнет почти всю страну, однако в
некоторых регионах будет относительно тепло и солнечно.
Ранее мы сообщали о том, что из-за ухудшения погоды – усиления
ветра и метели – вчера в Украине произошло несколько ЧП. Правоохранители
призывают быть осторожнее на дорогах, а спасатели сообщают о вероятности схода лавин
в Карпатах.
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