Из-за непогоды в Украине без света остались более 600 населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий – осадков и порывов ветра – сработали автоматические системы защиты линий электропередач, в результате чего обесточенными остались 602 населенных пункта. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались жители Сумской области в 440 населенных пунктах, а также Черниговской – в 162. Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго. При этом указано, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. По данным ГСЧС, для этого были привлечены 487 работников и 366 единиц техники от "Укравтодора".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в Украине наступит незначительное потепление, однако продолжит бушевать ветер и ожидаются осадки в виде мокрого снега. В Украинском гидрометцентре говорят, что непогода захлестнет почти всю страну, однако в некоторых регионах будет относительно тепло и солнечно.

Ранее мы сообщали о том, что из-за ухудшения погоды – усиления ветра и метели – вчера в Украине произошло несколько ЧП. Правоохранители призывают быть осторожнее на дорогах, а спасатели сообщают о вероятности схода лавин в Карпатах.

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