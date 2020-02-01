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Вступил в силу закон об аренде госимущества: что изменилось

В Фонде госимущества пояснили процедуру прозрачной передачи объекта в аренду

сегодня, 17:01
Автор:

• Таисия Ерохина

Сегодня в Украине вступил в силу новый закон, согласно которому аренда государственного имущества, а также коммунального, будет происходить через систему ProZorro.Продажи. Об этом информирует пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Сообщается, что "эра сомнительных подковерных конкурсов остается в прошлом", а отныне будут проводить публичные онлайн-аукционы с равными возможностями для всех потенциальных арендаторов. Новая процедура передачи в аренду государственного имущества будут осуществлять по такому алгоритму:

1) Принятие решения о намерении передачи имущества в аренду;

2) Внесение информации о потенциальном объекте аренды в ЭТС - электронную торговую систему;

3) Принятие решения о включении потенциального объекта аренды в один из Перечней;

4) Публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды;

5) Размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду;

6) Проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора аренды.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень объектов, которые подлежат приватизации. В Фонде госимущества отмечают, что список вмещает информацию как о целых морских портах, заводах или крупных базах отдыха, так и небольших гаражах, столовых и банях. Планируется, что приватизация поможет увеличить эффективность использования имущества, уменьшит коррупцию, а также наполнит госбюджет средствами от приватизации и будущими налогам. 


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Источник: https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/photos/a.603061699716284/2882190545136710/?type=3&theater
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