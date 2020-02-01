Вступил в силу закон об аренде госимущества: что изменилось

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Сегодня в Украине вступил в силу
новый закон, согласно которому аренда государственного имущества, а также коммунального,
будет происходить через систему ProZorro.Продажи. Об этом информирует пресс-служба
Фонда государственного имущества Украины.
Сообщается, что "эра
сомнительных подковерных конкурсов остается в прошлом", а отныне будут
проводить публичные онлайн-аукционы с равными возможностями для всех
потенциальных арендаторов. Новая процедура передачи в аренду государственного
имущества будут осуществлять по такому алгоритму:
1) Принятие решения о
намерении передачи имущества в аренду;
2) Внесение информации о
потенциальном объекте аренды в ЭТС - электронную торговую систему;
3) Принятие решения о
включении потенциального объекта аренды в один из Перечней;
4) Публикация информации в ЭТС
о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды;
5) Размещение в ЭТС объявления
о передаче имущества в аренду;
6) Проведение аукциона или
передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора
аренды.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что Фонд государственного имущества Украины
впервые обнародовал полный перечень объектов, которые подлежат приватизации. В Фонде госимущества отмечают, что список вмещает
информацию как о целых морских портах, заводах или крупных базах отдыха, так и
небольших гаражах, столовых и банях. Планируется, что приватизация поможет
увеличить эффективность использования имущества, уменьшит коррупцию, а также
наполнит госбюджет средствами от приватизации и будущими налогам.
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