Завершена экспертиза бронекатера «Бердянск»: нашли остатки осколков от снарядов

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Завершена баллистическая экспертиза малого бронированного
артиллерийского катера "Бердянск", который Россия вернула в ноябре, передает "Радио
Свобода".
Как рассказал командующий Военно-морских сил Украины Игорь
Воронченко, это тот катер, что подвергся обстрелу российскими военными во время
захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году. Так, с
бронекатера сняли фрагменты брони и остатки осколков от снарядов. Воронченко
отметил, что эти материалы являются доказательствами "агрессивных и противоправных действий России".
Сообщается, что "Никополь" и буксир "Яны Капу" отремонтируют
собственными силами, уже скоро их отправят на судоремонтный завод.
Напомним, что сумма ущерба от мародерских действий российской стороны
на возвращенных катерах "Никополь" и "Бердянск", а также на
буксире "Яны Капу", превышает 55,5 млн грн. Признаки мародерства есть на
всех кораблях, но больше всего - на буксире "Яны Капу".
Ранее "Комментарии" сообщали, что российский военный корабль
"агрессивно приблизился" к американскому эсминцу в Аравийском море.
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