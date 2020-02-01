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Завершена экспертиза бронекатера «Бердянск»: нашли остатки осколков от снарядов

По словам командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко, экспертиза бронекатера «Бердянск» доказала «агрессивные и противоправные действия России»

сегодня, 17:24
Автор:

• Таисия Ерохина

Завершена баллистическая экспертиза малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", который Россия вернула в ноябре, передает "Радио Свобода".

Как рассказал командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, это тот катер, что подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году. Так, с бронекатера сняли фрагменты брони и остатки осколков от снарядов. Воронченко отметил, что эти материалы являются доказательствами "агрессивных и противоправных действий России".

Сообщается, что "Никополь" и буксир "Яны Капу" отремонтируют собственными силами, уже скоро их отправят на судоремонтный завод.

Напомним, что сумма ущерба от мародерских действий российской стороны на возвращенных катерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу", превышает 55,5 млн грн. Признаки мародерства есть на всех кораблях, но больше всего - на буксире "Яны Капу".

Ранее "Комментарии" сообщали, что российский военный корабль "агрессивно приблизился" к американскому эсминцу в Аравийском море.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-bronekater-ekspertyza-berdiansk-voronchenko/30411650.html
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