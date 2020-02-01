Россия отказала в дозаправке: самолет-эвакуатор из Уханя прибыл в Германию

Россия отказала в посадке для дозаправки немецкому спасательному самолету, который эвакуировал 144 граждан четырех стран из китайского Уханя. Маршрут пришлось изменить и заехать в Хельсинки, в итоге самолет с опозданием приземлился во Франкфурте-на-Майне, передает "Укринформ".

Так, самолет прибыл с опозданием из-за того, что пришлось срочно менять маршрут: в Москве внезапно отменили разрешение на остановку. Хотя предварительно согласование было. По словам министра обороны Аннегреты Крамп-Карренбауэр, в РФ смену решения пояснили "недостаточной пропускной способностью аэропорта". Германия намерена обсудить ситуацию с МИД России позже.

Дозаправиться самолету пришлось в Хельсинки. Сообщается, что пассажиров отправили в госпиталь на двухнедельный карантин. Если же у кого-то из прибывших выявят подозрение на заражение новым китайским коронавирусом – карантин продлят.

Отметим, что сейчас известно о 11 374 случаях заражения новым коронавирусом, а также о 259 летальных случаях.

Напомним, в Украину из Китая, где вспыхнул коронавирус, продолжают возвращаться наши туристы. До 3 февраля включительно их увозят на чартерах туроператоры и авиакомпания "МАУ", которая осуществит еще один спецрейс. "Комментарии" пообщались с первыми прибывшими домой пассажирами, которые на протяжении двух недель должны наблюдать за своим здоровьем и в случае какого-либо недомогания обязаны обратиться к врачу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!