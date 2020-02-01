Россия отказала в дозаправке: самолет-эвакуатор из Уханя прибыл в Германию

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Россия отказала в посадке для дозаправки немецкому
спасательному самолету, который эвакуировал 144 граждан четырех стран из
китайского Уханя. Маршрут пришлось изменить и заехать в Хельсинки, в итоге
самолет с опозданием приземлился во Франкфурте-на-Майне, передает "Укринформ".
Так, самолет прибыл с опозданием из-за того, что пришлось
срочно менять маршрут: в Москве внезапно отменили разрешение на остановку. Хотя
предварительно согласование было. По словам министра обороны Аннегреты
Крамп-Карренбауэр, в РФ смену решения пояснили "недостаточной пропускной
способностью аэропорта". Германия намерена обсудить ситуацию с МИД России
позже.
Дозаправиться самолету пришлось в Хельсинки. Сообщается,
что пассажиров отправили в госпиталь на двухнедельный карантин. Если же у
кого-то из прибывших выявят подозрение на заражение новым китайским
коронавирусом – карантин продлят.
Отметим, что сейчас известно о 11 374 случаях заражения новым
коронавирусом, а также о 259 летальных случаях.
Напомним, в Украину из Китая, где вспыхнул коронавирус,
продолжают возвращаться наши туристы. До 3 февраля включительно их увозят на
чартерах туроператоры и авиакомпания "МАУ", которая осуществит еще
один спецрейс. "Комментарии" пообщались с первыми прибывшими домой
пассажирами, которые на протяжении двух недель должны наблюдать за своим
здоровьем и в случае какого-либо недомогания обязаны обратиться к врачу.
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