В "Укрзализныце" назвали самые популярные рейсы

В "Укрзализныце" проанализировали популярность внутренних железнодорожных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

Так, наиболее популярным направлением стал рейс "Киев-Харьков", которым в 2019 году воспользовались 1,7 граждан. В пятерку наиболее массовых рейсов также вошли "Киев-Львов" - по нему перевезли 1,6 млн пассажиров. Третье место занимает "Киев-Днепр" (1,3 млн). Столичные рейсы в Винницу и Одессу приняли 1,1 млн и 0,9 млн пассажиров соответственно.





Всего же за 2019 год онлайн-сервисами "Укрзализныци" было продано 30,4 млн билетов, что составило 57% от общего объема.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в "Укрзализныце" подсчитали, сколько пассажиров встретят Новый год в поездах.

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