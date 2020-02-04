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Убийство Шеремета: Офис генпрокурора продлил срок досудебного расследования

Следователям предстоит выполнить указания прокуроров

сегодня, 11:13
Автор:

• Сергей Медведев

Убийство Шеремета: Офис генпрокурора продлил срок досудебного расследования

Досудебное расследование по убийству журналиста Павла Шеремета продлили на срок до четырех месяцев. Такое решение принял заместитель генерального прокурора, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Необходимость продления объяснили тем, что следователи должны выполнить письменные указания, которые дали прокуроры 28 января — следователям поручено провести дополнительные розыскные действия, а также проверить аргументы защиты подозреваемых. В Офисе генпрокурора отметили сложность уголовного производства, которая по объективным причинам не позволила провести необходимые экспертизы, допросы и проч. в установленный срок.

Как сообщал портал "Комментарии", собранного объема доказательств в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года недостаточно, чтобы передать дело в судебное производство. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/639130.html
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