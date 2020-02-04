Убийство Шеремета: Офис генпрокурора продлил срок досудебного расследования

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Досудебное расследование по убийству журналиста Павла Шеремета продлили на срок до четырех месяцев. Такое решение принял заместитель генерального прокурора, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Необходимость продления объяснили тем, что следователи должны выполнить письменные указания, которые дали прокуроры 28 января — следователям поручено провести дополнительные розыскные действия, а также проверить аргументы защиты подозреваемых. В Офисе генпрокурора отметили сложность уголовного производства, которая по объективным причинам не позволила провести необходимые экспертизы, допросы и проч. в установленный срок.
Как сообщал портал "Комментарии", собранного объема доказательств в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года недостаточно, чтобы передать дело в судебное производство. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
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