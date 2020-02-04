Все школы Днепра закроют на карантин

В Днепре вводят карантин для школьников. Из-за превышения эпидпорога все школы будут закрыты. Такое решение принято городскими властями, сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

По информации чиновника, десткие сады и другие дошкольные учреждения продолжат работу.

Департамент здравоохранения областной администрации отмечает, что эпидпорог был превышен еще в конце января. В данный момент на карантине находятся около 100 тыс. учеников Днепропетровской области.

Как сообщал портал "Комментарии", в девяти областях Украины из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом закрыли на карантин школы. В частности, в Одессе за неделю заболели более 5 тыс человек, при этом, 74% из них – дети до 17-ти лет. Поэтому в школах объявлен вынужденный перерыв на две недели.

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