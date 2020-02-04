Украинцы вступают в брак в 6 раз чаще, чем разводятся

В Украине в 2019 году зарегистрировано 237 858 браков. В то же время, разводов было 38 472. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиций Украины.



Отмечается, что разводились жители нашей страны в 6 раз реже, чем вступали в брак.

Чаще всего вступали в брак жители Киевской (27 998), Днепропетровской (20 187) и Харьковской (16 834) областей. Лидерами по количеству разводов также стали эти области: 4297, 3962 и 3629 разводов соответственно.

Ранее "Комментарии" писали, что американские ученые провели исследование, которое помогли им выяснить формулу счастливого и крепкого брака. Специалисты развенчали миф, который твердил, что противоположности притягиваются, потому что дополняют друг друга и делают отношения гармоничными и крепкими. Новое исследование экспертов доводит, что для счастливого брака в паре важны общие интересы и схожие черты характера. Чем больше партнеры увлечены общим занятием, тем больше времени проводят вместе и больше общаются между собой.

Также мы писали, что Минюст намерен реформировать нотариат и расширить функции нотариусов.

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