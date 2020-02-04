Украинцы вступают в брак в 6 раз чаще, чем разводятся

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В Украине в 2019 году зарегистрировано 237 858 браков.
В то же время, разводов было 38 472. Об этом говорится в сообщении
Министерства юстиций Украины.
Отмечается, что разводились жители нашей страны в 6
раз реже, чем вступали в брак.
Чаще всего вступали в брак жители Киевской (27 998),
Днепропетровской (20 187) и Харьковской (16 834) областей. Лидерами
по количеству разводов также стали эти области: 4297, 3962 и 3629 разводов
соответственно.
Ранее "Комментарии" писали, что американские ученые
провели исследование, которое помогли им выяснить формулу
счастливого и крепкого брака. Специалисты развенчали миф, который твердил,
что противоположности притягиваются, потому что дополняют друг друга и делают
отношения гармоничными и крепкими. Новое исследование экспертов доводит, что
для счастливого брака в паре важны общие интересы и схожие черты характера. Чем
больше партнеры увлечены общим занятием, тем больше времени проводят вместе и
больше общаются между собой.
Также мы писали, что Минюст намерен реформировать
нотариат и расширить функции нотариусов.
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